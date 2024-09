Migranti: Bergamini (Fi), 'governo sta raggiungendo obiettivo'

Roma, 13 set. (Adnkronos) – "L’impegno del centrodestra sul dossier migratorio ha costruito, in due anni, una ‘via italiana’ per affrontare il problema: cooperazione, coinvolgimento delle istituzioni europee sia sul piano dei rapporti con i Paesi di partenza, sia nella lotta al traffico di esseri umani. La sfida era ribaltare il paradigma che vigeva in sede comunitaria: puntare non più sulla redistribuzione, ma togliere i presupposti per quelle traversate che alimentano il racket, generano violenza, sfruttamento, morte. Era ed è un obiettivo politico di grande portata, che il governo sta raggiungendo con efficacia e serietà. Siamo convinti che anche con la Commissione ‘von der Leyen bis’ maturerà la stessa sinergia che abbiamo visto in coda a quella precedente". Così in una nota Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia e responsabile Esteri del partito.