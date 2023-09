Migranti: Boccia (Pd), 'serve svolta europea ma Governo sbaglia tutto, Pd c'è per aiutare'

Roma, 14 set. (Adnkronos) - “Il governo, sull’immigrazione, sta sbagliando tutto. Ha isolato l’Italia in Europa, ha fatto la guerra alle Ong, ha promesso cose irrealizzabili come il blocco navale. E ora ci ritroviamo con 7mila arrivi in un giorno, 125mila dall’inizio dell&rsq...

Roma, 14 set. (Adnkronos) – “Il governo, sull’immigrazione, sta sbagliando tutto. Ha isolato l’Italia in Europa, ha fatto la guerra alle Ong, ha promesso cose irrealizzabili come il blocco navale. E ora ci ritroviamo con 7mila arrivi in un giorno, 125mila dall’inizio dell’anno, con Lampedusa al collasso. E con l’ennesimo neonato annegato a pochi metri dalle nostre coste. Un’altra tragedia inaccettabile. Dall’esecutivo non una sola presa di responsabilità, solo scuse, e Salvini che dice sempre che è colpa di qualcun’altro". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

"Con il decreto Cutro hanno distrutto il sistema di accoglienza e ora, da mesi, inascoltati, Sindaci e Presidenti di Regione denunciano le problematiche sui territori. Ora servono una mare nostrum europea e servono corridoi umanitari. Serve un'Italia forte e credibile in Europa. E certo serve anche una svolta europea sulle politiche migratorie, spesso osteggiata dagli stessi alleati europei della destra italiana, tanto ammirati oggi a Budapest dalla stessa Giorgia Meloni. Il nostro partito c'è per dare una mano, perché non siamo irresponsabili e perché sulla pelle dei migranti non vogliamo lucrare voti. Ma soprattutto perché sentiamo la responsabilità di affrontare un fenomeno storico come quello delle migrazioni con lucidità, umanità e pragmatismo”, conclude.