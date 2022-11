Migranti, Boldrini: cinico e inutile non farli sbarcare

Roma, 5 nov. (askanews) – “Piantedosi vuole compiacere Salvini, sta facendo un esercizio molto cinico e inutile tenendo queste persone su una imbarcazione, hanno bisogno di scendere, così non si risolve il problema si crea un altro problema. Bisogna far sbarcare le persone e poi chiedere che ci sia una distribuzione negli altri Paesi europei”, così Laura Boldrini durante la manifestazione per la pace a Roma ha commentato la decisione del ministro dell’Interno Piantedosi di fare sbarcare solo donne e bambini dalle navi di Ong che aspettano al largo delle coste italiane.

“Fare questo è cinico, vuol dire fare lo show e fare propaganda”, ha aggiunto.