Migranti: Boldrini, 'giudici confermano che operazione Albania pura propaganda'

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – "Il Tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento dei 12 migranti che al momento si trovano nel cpr di Gjader, in Albania. Questo significa che dovranno essere liberati e riportati in Italia perché, secondo gli accordi tra Meloni e Rama, non possono restare sul suolo albanese. È la conferma che l'operazione Albania, tanto sbandierata, è mera propaganda di Meloni sulla pelle dei migranti e in spregio delle normative che l'Italia è tenuta a rispettare". Lo afferma Laura Boldrini deputata Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo.

"Un esito che avevamo ampiamente previsto -aggiunge- perché i giudici italiani non possono che attenersi alla sentenza della Corte di giustizia europea secondo cui un Paese non può essere considerato sicuro se non lo è in tutto il suo territorio e per tutte le persone che vi abitano. Il primo, fallimentare, trasporto di migranti in Albania è costato, finora, 20 mila euro per ogni persona trasferita, come riportato da diversi organi di stampa, a cui bisognerà aggiungere i costi per portarli in Italia. Con che risultato? Nessuno".