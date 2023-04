Migranti: Bonaccini, 'improvvisazione e propaganda, governo ci esautora**

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Ministro Lollobrigida, sul tema dei migranti la invito a rimanere ai fatti. Avete proclamato lo stato d’emergenza nazionale, quando ancora due mesi fa negavate ci fossero problemi, chiedendo alle Regioni di esprimersi in via telematica nel giro di poche ore, s...

Roma, 17 apr. (Adnkronos) – "Ministro Lollobrigida, sul tema dei migranti la invito a rimanere ai fatti. Avete proclamato lo stato d’emergenza nazionale, quando ancora due mesi fa negavate ci fossero problemi, chiedendo alle Regioni di esprimersi in via telematica nel giro di poche ore, senza nemmeno convocarci e confrontarsi con noi sul provvedimento. Di fatto, ci avete esautorato, come fossimo bandierine inutili. Mai successo in precedenza rispetto ad atti di questa importanza". Così Stefano Bonaccini del Pd, presidente della regione Emilia Romagna.

"Qui siamo di fronte a improvvisazione e propaganda, con risorse risibili e senza un piano di gestione consolidato, con il rischio di rivedere tendopoli e alberghi requisiti dove alloggiare i migranti, senza alcuna condivisione con amministratori e comunità locali. Se si vuole smantellare la rete territoriale dell’accoglienza e creare solo grandi centri (dove? come? in che tempi?) va detto, assumendosene la responsabilità".

"Capisco che dopo aver per anni urlato 'porti chiusi' e 'prima gli italiani' oggi, di fronte a sbarchi quadruplicati e in costante aumento, non sappiate come giustificarvi. Chiederò ai ministri competenti di essere immediatamente convocati per discutere col Commissario straordinario il piano che intendete applicare. Se esiste".