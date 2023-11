Migranti: Bonafè (Pd), 'Piantedosi riferisca, accordo Albania venga trasmesso a Parlamento'

Roma, 14 nov. - (Adnkronos) - “In Commissione Affari costituzionali dovremmo discutere delle misure contenute nel cosiddetto dl migranti e votare gli emendamenti, ma al Parlamento non è stato ancora trasmesso il testo dell’accordo tra Italia e Albania. Come è evidente a tut...

Roma, 14 nov. – (Adnkronos) – “In Commissione Affari costituzionali dovremmo discutere delle misure contenute nel cosiddetto dl migranti e votare gli emendamenti, ma al Parlamento non è stato ancora trasmesso il testo dell’accordo tra Italia e Albania. Come è evidente a tutti si tratta di una questione dirimente, che si inserisce peraltro in un contesto in cui le Camere sono sempre più esautorate da ogni ruolo e funzione. Per queste ragioni chiediamo con forza e determinazione che il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, venga a riferire sull’intesa sottoscritta dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con il governo di Tirana”. Lo dichiara la capogruppo del Partito Democratico in commissione Affari costituzionali alla Camera, Simona Bonafé.