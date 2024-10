Migranti: Bonelli, '12 uomini girano in mare per propaganda e Meloni sfida toghe'

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - “Non siamo nel feudalesimo, il governo Meloni invece di attaccare la magistratura e delegittimarla, rispetti le leggi. Ignorare le leggi europee e attaccare i giudici per le loro decisioni è inammissibile. Non siamo nel feudalesimo, ma in uno Stato di diritto...

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – “Non siamo nel feudalesimo, il governo Meloni invece di attaccare la magistratura e delegittimarla, rispetti le leggi. Ignorare le leggi europee e attaccare i giudici per le loro decisioni è inammissibile. Non siamo nel feudalesimo, ma in uno Stato di diritto, dove la politica non può arrogarsi il diritto di decidere quali leggi applicare e quali no. Addirittura anche la seconda carica dello Stato, il presidente del Senato La Russa, ha attaccato i giudici. Meloni e il suo governo vogliono comandare, non governare, e questo comportamento non è tollerabile in una democrazia”. Così in una nota il deputato di AVS e portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli.

“Il disastro della gestione dei migranti deportati in Albania è evidente- incalza – . Il governo ha speso quasi un miliardo di euro per un'operazione che si è trasformata in una figuraccia. Attualmente, dodici migranti stanno facendo il giro del Mediterraneo su una nave da guerra, mentre i costi continuano a lievitare. Ho appreso che il governo starebbe preparando un nuovo trasferimento di migranti in Albania, il che costituirebbe una vera sfida alla sentenza del tribunale di Roma. In tal caso, sarà inevitabile l'intervento della Corte dei Conti per danno erariale. Chi paga per questi pasticci?”, conclude.