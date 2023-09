Migranti: Bonelli, 'fallimento propaganda di Meloni-Salvini è accordo con Saied'

Roma, 14 set. (Adnkronos) – "La politica del governo Meloni sui migranti è frutto di una propaganda assolutamente fallimentare. A Lampedusa c'è una situazione drammatica, totalmente fuori controllo: ci sono più migranti che popolazione residente. Tutto questo accade mentre Salvini parla di una strategia criminale che avrebbe organizzato questi barconi. Salvini sa bene che l'unica strategia criminale è quella che insieme a Meloni ha messo in atto stipulando gli accordi sui migranti in Tunisia, insieme all’autocrate Kais Saied, al quale hanno promesso 250 milioni di euro per controllare le frontiere. Ecco la vera strategia criminale, ed ecco chi ha organizzato centinaia di barconi carichi di migranti". Così in una nota Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato dell'Alleanza Verdi e Sinistra.

"Non si può più nascondere – conclude – il fallimento di chi oggi utilizza esclusivamente lo strumento della propaganda per governare questo Paese, facendo contemporaneamente la guerra alle Ong che salvano vite umane".