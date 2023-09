Migranti: Bonelli, 'Meloni un disastro, abbandonata anche dai suoi alleati sovranisti'

Roma, 13 set. (Adnkronos) - "A Lampedusa è in corso una drammatica emergenza umanitaria: l'isola, in queste ore, sta assistendo a lunghe file di migranti che cercano rifugio nel porto, gli hotspot sono totalmente al collasso per il numero di migranti che supera addirittura quello de...

Roma, 13 set. (Adnkronos) – "A Lampedusa è in corso una drammatica emergenza umanitaria: l'isola, in queste ore, sta assistendo a lunghe file di migranti che cercano rifugio nel porto, gli hotspot sono totalmente al collasso per il numero di migranti che supera addirittura quello della popolazione residente. Questa è la fotografia drammatica del fallimento e dell'inadeguatezza delle politiche della presidente Meloni, che ha isolato l'Italia in Europa alleandosi con i sovranisti alla Orban, gli stessi sovranisti che poi l’hanno scaricata proprio sulle politiche migratorie". Così, in una nota, il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

"La politica di questo governo – aggiunge – è un completo fallimento, con Meloni che ha cercato di negoziare con vari leader del Nord Africa, a partire dal presidente tunisino Saïed, ignorando la questione umanitaria. Al contrario, sembra che la presidente del Consiglio non voglia affrontare seriamente questa problematica. L'unico risultato tangibile di questo governo sono stati i decreti pseudo-sicurezza, che hanno portato a maggiore instabilità e impedito alle Ong di svolgere il loro compito vitale di salvare vite umane in mare". "È un comportamento indecente, come nel caso della nave Mediterranea a cui è stato ordinato di non imbarcare mezzi di salvataggio", conclude Bonelli.