Migranti: Bonelli, 'pronti a denunciare governo se torna sequestro navi'

Roma, 12 nov. (Adnkronos) – "La premier Meloni sta svelando la vera faccia del suo governo di destra con la gestione della vicenda migranti, ripercorrendo la strada già inaugurata da Matteo Salvini come Ministro dell’Interno: nessuna umanità nei confronti delle donne, dei bambini e degli uomini naufraghi tentando di rispolverare proprio i cosiddetti decreti sicurezza del leader della Lega, come promesso in campagna elettorale, con il ritorno del sequestro delle navi delle Ong".

Cosí il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.

“Come Alleanza Verdi e Sinistra non permetteremo l’escalation di atteggiamenti razzisti di questa destra disumana. Saremo pronti a controllare qualsiasi atto discriminatorio, a denunciare a tutti i livelli per ‘Omissione di soccorso’ questo Governo se dovesse ripristinare l’epopea salviniana – in contrasto con il diritto nazionale e internazionale – del sequestro delle navi di soccorso e intervenendo di persona anche con i nostri corpi, come abbiamo giá fatto nei giorni scorsi, per difendere il diritto a vivere di queste persone.”

“Di fronte a chi fugge da violenze, stupri e indicibili torture che si perpetrano nel lager libici, – conclude Bonelli, – non bisognerebbe pensare neanche per un istante alla propria ideologia politica, ma solo a salvare vite umane”.