Migranti: Bonino, 'opposizioni unite contro scaricabarile omicida del governo'

Roma, 9 mar. (Adnkronos) – “Sono molto contenta che la proposta di legge Ero Straniero ripresentata dal segretario di +Europa, Riccardo Magi, per abolire la Bossi Fini, e per una gestione più umana delle migrazioni, stia raccogliendo il consenso delle principali forze di opposizione, dal Pd al Terzo Polo, fino Verdi Sinistra". Così Emma Bonino, leader di +Europa sull'iniziativa del Deputato e segretario di +Europa Magi.

"Penso che l’opposizione debba muoversi in maniera compatta non solo per rendere più umana la gestione del fenomeno migratorio, ma perché è necessario contrastare con fermezza la politica criminogena di questo governo sui migranti: la strage di Cutro arriva dopo anni di slogan su blocchi navali, porti chiusi e basta sbarchi".

"Se c’è una responsabilità giuridica nell’omissione di soccorso sarà la magistratura a stabilirlo. Di sicuro, c’è una responsabilità politica in tutti questi anni di propaganda contro gli immigrati che ha determinato questo scaricabarile omicida, che non sarà cancellato da un Cdm organizzato in maniera maldestra a Cutro", conclude Bonino.