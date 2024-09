Migranti: Borghesi (Lega), 'contro Salvini processo politico'

Roma, 12 set. (Adnkronos) - "E' previsto questo sabato l'intervento dell'accusa nel processo a Matteo Salvini, che rischia 15 anni di carcere per aver bloccato gli sbarchi quando ha ricoperto l'incarico di ministro dell'Interno. Un processo politico con un unico obietti...

Roma, 12 set. (Adnkronos) – "E' previsto questo sabato l'intervento dell'accusa nel processo a Matteo Salvini, che rischia 15 anni di carcere per aver bloccato gli sbarchi quando ha ricoperto l'incarico di ministro dell'Interno. Un processo politico con un unico obiettivo: colpire la Lega, che riuscì nei fatti a bloccare gli sbarchi di clandestini nel nostro Paese, esattamente come promesso ai cittadini alle elezioni. Difendere i confini non può essere un reato, rispettare il voto degli italiani neppure. Forza Matteo". Così il senatore della Lega Stefano Borghesi.