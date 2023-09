Migranti: Borghi (Iv), 'Meloni scelga tra Orban e integrazione europea'

Roma, 15 set. (Adnkronos) - “La situazione dei migranti è fuori controllo, l'Africa è una polveriera e nei prossimi anni andrà peggio. Serve coerenza: per le relazioni diplomatiche c'è bisogno di una coerenza di fondo. E Giorgia Meloni deve scegliere se il...

Roma, 15 set. (Adnkronos) – “La situazione dei migranti è fuori controllo, l'Africa è una polveriera e nei prossimi anni andrà peggio. Serve coerenza: per le relazioni diplomatiche c'è bisogno di una coerenza di fondo. E Giorgia Meloni deve scegliere se il suo modello è quello di Orban, che caccia i migranti, alza i muri e rifiuta le redistribuzioni, o è quello dell'integrazione europea”. Lo dice a Omnibus su La7 il capogruppo di Azione-Italia viva al Senato, Enrico Borghi.

“La maggioranza -aggiunge- deve sciogliere questo elemento intimo di contraddizione che, non a caso, provoca all'interno della coalizione di Governo una competizione sulla destra. In questi nove mesi sarà sempre di più una escalation, perché Salvini userà sempre di più elementi identitari per colpire la Meloni, con l’imbarazzato silenzio di Forza Italia ormai ridotta allo stato ancillare”.