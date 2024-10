Migranti: Borghi (Iv), 'nessuna congiura sul flop in Albania, solo applicazione norme'

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – “Non si tratta di una occhiuta congiura, di una Spectre misteriosa, ma dell'applicazione di norme, di garanzie e diritti da parte di organismi preposti. Il governo e la maggioranza non riescono a uscire da una sindrome da assedio. Ogni volta che emerge un problema, individuano un nemico da colpire. Questa volta hanno individuato un ordine dello Stato come la magistratura e questo rischia di minare le basi su cui siamo seduti”. Lo afferma il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva, ospite di Skytg24.

“A chi li evoca, ricordo che i dossieraggi e la vergognosa vicenda Striano non c'entrano nulla con il flop clamoroso in Albania e con il miliardo speso, che avremmo potuto usare per aumentare gli stipendi delle forze dell'ordine e migliorare la sicurezza delle nostre città. Non confondiamo le pere con le mele, il caso Striano non riguarda soltanto una parte politica e non riguarda soltanto la maggioranza, e nulla c’entra con il flop da malgoverno del centro migranti in Albania”, aggiunge Borghi.