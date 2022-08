Migranti: Borghi (Pd) a Meloni, 'destra vuole solo speculare, non risolvere problemi'

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – "La consueta speculazione della destra ancora una volta strumentalizza, ma non risolve il problema. Al di là delle sparate demagogiche, come impossibili blocchi navali e impraticabili porti chiusi, non c’è uno straccio di proposta concreta su un fenomeno complesso come l’immigrazione".

Così Enrico Borghi, responsabile delle politiche per la sicurezza nella segreteria Pd, risponde a Giorgia Meloni sul tema sbarchi.

"Noi proponiamo corridoi umanitari per spezzare il traffico illegale, la revisione del Trattato di Dublino per redistribuire i flussi in Europa, asilo politico per gli aventi diritto, incontro di domanda e offerta per garantire manodopera nelle aziende, rimpatri per i non aventi diritto e una missione diplomatica in Africa per governare tali fenomeni.

L’assistenza umanitaria va sempre garantita perché non si abbandonano le persone in mare".

"L’esperienza della grande migrazione Ucraina dimostra senza dubbio che questi fenomeni si affrontano lavorando insieme sul piano europeo, non pensando a ottocenteschi steccati. La verità è che finora la destra ha sempre bloccato ogni riforma in tal senso. Non vogliono risolvere i problemi, ma solo alimentare la paura per ottenere consensi”.