Migranti: bozza dl, decreto flussi diventa triennale, 2023-2025

Roma, 9 mar. (Adnkronos) – "Per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sono definite, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3 del decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri". E' quanto si legge nella bozza del dl sull'immigrazione irregolare che arriverà oggi sul tavolo del Cdm straordinario a Cutro. Quote "preferenziali" verranno inoltre assegnate ai lavoratori di Paesi che, "anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari".