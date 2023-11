Migranti: Calenda, 'accordo con Albania inutile, è propaganda e sarà un boomerang'

Roma, 8 nov. (Adnkronos) - "Ne faccio una questione di funzionalità. Primo perchè riguarda un numero esiguo dei migranti, il 5%. In secondo luogo, Rama ha già spiegato che i migranti non rimpatriati torneranno in Italie e infine perchè nel 99% dei casi i migranti do...

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – "Ne faccio una questione di funzionalità. Primo perchè riguarda un numero esiguo dei migranti, il 5%. In secondo luogo, Rama ha già spiegato che i migranti non rimpatriati torneranno in Italie e infine perchè nel 99% dei casi i migranti dopo un anno hanno già lasciato l'Italia, il numero dei migranti è costante nel nostro Paese". Così Carlo Calenda a L'Aria che Tira su La7.

"Non serve a niente tranne a far vedere che l'Italia si occupa del problema ma lo fa nel modo sbagliato perchè quello giusto è chiudere le rotte della migrazione illegale com ha fatto Minniti in Libia". Per il leader di Azione è "solo propaganda e finirà per essere un boomerang" quando di vedrà che non porta a nulla, "è un'arma di distrazione di massa e finirà nel nulla come il piano Mattei, l'accordo con la Tunisia… ora c'è quello con l'Albania, dopo ci sarà quello con il Montenegro magari".