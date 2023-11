Migranti: Calenda, 'accordo con Albania non viola diritti ma è inutile, voterei contro'**

**Migranti: Calenda, 'accordo con Albania non viola diritti ma è ...

Roma, 10 nov. (Adnkronos) – "Io sono del tutto convinto che le rotte di immigrazione irregolare vanno chiuse e vanno fatte con accordi con i Paesi di transito, come fece Minniti con la Libia. Ma l'accordo con l'Albania sarà inefficace. Riguarda un numero di migranti molto piccolo, sarà una cosa molto residuale. Non ho perplessità sul fatto che violi di diritti, ma perchè sarà inefficace". Così Carlo Calenda a Il Rosso e Il Nero su Radio 1.

E se l'accordo sarà votato in Parlamento, Calenda spiega che Azione voterebbe contro: "Io penso che voterei contro non perchè viola i diritti ma perchè inutile e fallimentare. E' solo un'arma di distrazione di massa". Aggiunge Calenda: "Io ho una posizione più vicina al centrodestra sul controllo ma più vicina al centrosinistra sull'integrazione: i ragazzi che studiano in Italia devono avere la cittadinanza".