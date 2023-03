Migranti: Calenda, 'bene Meloni a Cutro ma ci dica cosa è successo'**

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Bene che la Meloni sia andata a Cutro. Però ci dica cosa è successo. Resta il problema che il governo non ha spiegato cosa non ha funzionato nel soccorso". Così Carlo Calenda a un'iniziativa del Terzo Polo con Matteo Renzi sulla sanit&a...

Roma, 9 mar. (Adnkronos) – "Bene che la Meloni sia andata a Cutro. Però ci dica cosa è successo. Resta il problema che il governo non ha spiegato cosa non ha funzionato nel soccorso". Così Carlo Calenda a un'iniziativa del Terzo Polo con Matteo Renzi sulla sanità al teatro Eliseo a Roma. Quanto alle misure aggiunge: "Dare 30 anni di galera agli scafisti? Va benissimo ma non c'entra nulla con il salvataggio in mare che non ha funzionato e io vorrei sapere perchè".