Migranti: Calenda, 'da Piantedosi solo confusione, fa lavoro che non è il suo'

Roma, 8 mar (Adnkronos) – "Quello di ministro non è il lavoro di Piantedosi, lo ha detto lui, sono un questurino, ma un questurino non è un ministro. Un ministro dice 'sono io a volere una inchiesta'. Viceversa si è messo in difficoltà dicendo cose irresponsabili, una grande confusione, le parole per un ministro sono fondamentali". Lo ha detto Carlo Calenda a Agorà.