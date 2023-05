Migranti: Calenda, 'in piano Mattei è vado a fare viaggi in Africa'

Migranti: Calenda, 'in piano Mattei è vado a fare viaggi in Afric...

Roma, 5 mag (Adnkronos) - "Il piano Mattei non ha contenuti, in questo momento è vado a fare viaggi in Africa. Che è giusto per mantenere rapporti". Lo ha detto Carlo Calenda a Tagadà. ...