Migranti: Calenda, 'Meloni faccia ricorso, non alimenti polemiche con la magistratura'

Roma, 3 ott (Adnkronos) – Sulla vicenda della decisione della giudice di Catania sui migranti, "suggerirei alla Meloni di fare ricorso in appello, non di fare polemica politica. Lei non è una politica qualsiasi, è la presidente del Consiglio. E' molto importante che eserciti il diritto di chiedere una revisione della sentenza ma stia molto attenta a non cominciare un conflitto perenne con la magistratura". Lo ha detto Carlo Calenda a Ping pong su RadioUno.