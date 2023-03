Migranti: Calenda, 'Meloni inventa nuovi reati sul globo terracqueo invece di dare spiegazioni'

Roma, 10 mar (Adnkronos) - A Cutro "non è stato detto cosa non ha funzionato. Non c'è alcun dolo, non l'ho mai pensato. Ma qualcosa non ha funzionato". Lo ha detto Carlo Calenda, a Tagadà, a proposito del Cdm a Cutro sul naufragio dei migranti. "Io avrei...