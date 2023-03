Migranti: Calenda, 'politiche governo? Follia delirante'**

Roma, 9 mar. (Adnkronos) – "Le politiche del governo" sui flussi migratori "si riassumono in una parole: follia delirante. Prima hanno detto che volevano il blocco navale, poi che è colpa dei migranti che partono e poi che li vanno a prendere loro e dopo che arrivano 500mila persone ma poi vogliono restaurare il decreti sicurezza. Non è politica ma frasi in libertà. Ognuno in questo governo si alza e dice quello che gli passa per la testa". Così Carlo Calenda a un'iniziativa del Terzo Polo con Matteo Renzi sulla sanità al teatro Eliseo a Roma.