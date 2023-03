Migranti: Calenda, 'Salvini fa meno danni se si occupa del Ponte'

Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "Le Ong non regolano un bel nulla. L’immigrazione è 'regolata' dall’instabilità politica, economica e climatica. Le Ong salvano le persone in mare e portano meno del 10% dei migranti. Salvini ha fatto chiudere la missione Sofia che...

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – "Le Ong non regolano un bel nulla. L’immigrazione è 'regolata' dall’instabilità politica, economica e climatica. Le Ong salvano le persone in mare e portano meno del 10% dei migranti. Salvini ha fatto chiudere la missione Sofia che controllava e salvava (e non era privata)". Così Carlo Calenda su twitter.

"L’intera gestione di Salvini Ministro dell’Interno con Conte presidente del Consiglio è stata un fallimento totale. Meno espulsioni di Alfano, smantellamento degli Sprar, navi germe nei porti con migranti a bordo per fare un poco di show. Fa meno danni se si occupa del Ponte sullo Stretto".