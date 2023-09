Migranti: Calovini (Fdi), 'la politica interna tedesca non interferisca in Italia'

Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Il finanziamento della Germania alle Ong è determinato da una serie di condizionamenti di politica interna rispetto ai quali la nostra Nazione non entra in merito. Ciò che l’Italia a guida Meloni non consentirà però di certo è...

Roma, 29 set. (Adnkronos) – "Il finanziamento della Germania alle Ong è determinato da una serie di condizionamenti di politica interna rispetto ai quali la nostra Nazione non entra in merito. Ciò che l’Italia a guida Meloni non consentirà però di certo è che le scelte adottate a Berlino possano essere a discapito dell’Italia e sulle spalle degli italiani. I tedeschi sono liberi di finanziare le navi delle organizzazioni non governative e noi siamo liberi, come abbiamo fatto, di chiedere all’Ue che i migranti salvati siano portati nei paesi di cui la nave batte bandiera". Così il capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Affari esteri alla Camera, Gianluca Calovini.