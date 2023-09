Migranti: Candiani (Lega), 'Germania finanzia ong per creare tensioni in Italia'

Roma, 22 set. (Adnkronos) - "In altri tempi si sarebbero scatenate crisi diplomatiche per molto meno. È gravissimo che un Paese come la Germania finanzi organizzazioni che operano in Italia per creare tensioni sui migranti e contrastare il governo italiano. Si vede che si avvicinano le e...

Roma, 22 set. (Adnkronos) – "In altri tempi si sarebbero scatenate crisi diplomatiche per molto meno. È gravissimo che un Paese come la Germania finanzi organizzazioni che operano in Italia per creare tensioni sui migranti e contrastare il governo italiano. Si vede che si avvicinano le elezioni europee e le ipocrisie di certa sinistra crollano. Non è l’Ungheria di Orban o la Polonia di Morawiecki, ma la tanto ammirata Germania a sbattere la porta in faccia ai trattati europei. Attenzione perché sui migranti si può infrangere il senso dell’Unione europea. Salvini e la Lega lo dicono da tempo: a chi si stracciava le vesti per Le Pen a Pontida ricordiamo che la coerenza non è un passatempo ma una cosa seria, noi lo siamo sempre stati". Così il deputato della Lega Stefano Candiani, capogruppo in commissione Politiche Ue.