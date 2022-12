Migranti: caso Soumahoro, ordinanza ‘collaudato sistema fraudolento’

Roma, 15 dic.

(Adnkronos) – L’indagine in oggetto ed il correlato procedimento penale ricostruiscono un collaudato sistema fraudolento fondato sull’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti e altri costi inesistenti adoperati dalla Karibu nelle dichiarazioni relative agli anni 2015, 2016, 2017, 2018, e 2019 non solo con la specifica finalità evasiva inserendo in dichiarazione costi non deducibili ma altresì per giustificare in sede di rendicontazione la richiesta di finanziamenti alla Direzione Centrale del ‘sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati’.

Lo scrive il gip di Latina Giuseppe Molfese nell’ordinanza con cui ha disposto misure interdittive e sequestri nell’ambito dell'inchiesta sulle cooperative gestite Marie Therese Mukamatsindo, suocera del deputato Aboubakar Soumahoro.