Migranti: caso Soumahoro, ordinanza ‘importi contabilizzati per trasferire denaro all’estero’

(Adnkronos) – ‘’Gli importi contabilizzati non solo non si riferiscono ad attività sociali, peraltro con prestazioni mai effettuate, ma addirittura sembrerebbero strumento per veicolare il trasferimento di denaro dalla Karibu alla Jambo e da quest’ultima all’estero’’. Lo scrive il gip di Latina Giuseppe Molfese nell’ordinanza con cui ha disposto misure interdittive e sequestri nell’ambito dell'inchiesta sulle cooperative gestite Marie Therese Mukamatsindo, suocera del deputato Aboubakar Soumahoro, e che vede tra gli indagati i figli Michel Rukundo e Liliane Murekatete, moglie del deputato.

‘’Dall’informativa della Guardia di finanza si legge: ‘dal collegamento con la banca dati Inps è stato accertato che nel 2019 la Jambo non risulta avere alcun dipendente; dall’accesso alla banca dati Anagrafe Tributaria, l’associazione ‘Jambo’ non ha presentato alcun rnod. 770 per l’anno d’imposta 2019 – scrive il gip – l’associazione nel 2019 risulta aver ricevuto dalla Karibu dei bonifici utilizzati sistematicamente per disporre bonifici anche verso l’estero a diversi soggetti’’.