Migranti: Cattaneo (Fi), 'tema è organizzare flussi, Tajani lo sta facendo'

Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Noi in campagna elettorale non abbiamo mai detto che sarebbe stato facile chiudere i confini, ma piuttosto regolarli, come da modello nordamericano. Ne ha bisogno l'economia, il welfare: il tema è non subire l'immigrazione ma provare a organizzarla....

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – "Noi in campagna elettorale non abbiamo mai detto che sarebbe stato facile chiudere i confini, ma piuttosto regolarli, come da modello nordamericano. Ne ha bisogno l'economia, il welfare: il tema è non subire l'immigrazione ma provare a organizzarla. E Tajani lo sta facendo dialogando con i Paesi più coinvolti da questi flussi. Questa è la sfida seria di un grande Paese e mi pare che sia una posizione condivisa nel resto della coalizione". Così in un'intervista a 'la Repubblica' Alessandro Cattaneo, deputato e vicecoordinatore di Forza Italia.

Quanto alla posizione della Lega, "Mattarella è un presidente di grande equilibrio e l'ho votato con convinzione un anno e mezzo fa. Il suo discorso dopo la seconda elezione diede centralità al Parlamento, parlandone come cuore delle istituzioni e ora sta a noi farlo funzionare bene. E poi anche la Lega l'ha rivotato", conclude l'esponente degli azzurri.