Migranti: Cattaneo, 'uscire da slogan, portiamo uniti nostre richieste in Ue'

Roma, 27 feb.

(Adnkronos) – “Siamo tutti sconvolti da una tragedia enorme, che rilancia l'urgenza di intervenire nei confronti di quelle organizzazioni criminali che, senza scrupoli, lucrano sulla disperazione delle persone”. Così Alessandro Cattaneo, presidente dei deputati di Forza Italia, in una intervista a “Il Giornale”, a proposito del naufragio avvenuto ieri a Steccato di Cutro.

“Forza Italia – ha proseguito – ha sempre guardato all'immigrazione coniugando spirito umanitario e pragmatismo. Dobbiamo uscire da slogan e ideologie, per capire insieme come governare i flussi migratori e impedire il ripetersi di drammi come quello di Steccato di Cutro.

Se saremo uniti nel portare le nostre richieste in Europa, il Paese non potrà che trarne beneficio” ha concluso.