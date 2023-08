Migranti: Cavandoli (Lega), 'sindaci dem oggi condividono rischi di arrivi incontrollati'

Roma, 21 ago. (Adnkronos) – "La sinistra esce allo scoperto sulla questione dei migranti. Paventa paure e preoccupazioni, si oppone allo stato di emergenza che invece avrebbe aiutato i territori a reggere meglio l’urto dell’accoglienza, condivide i rischi generati dagli arrivi incontrollati dopo che per anni aveva cavalcato il mantra di un ‘accogliamoli tutti’ senza se e senza ma, contestando duramente i decreti Salvini che invece hanno ridotto davvero gli sbarchi. La linea della Lega, invece, è sempre stata chiara: meno partenze, meno morti". Lo dichiara Laura Cavandoli, deputata della Lega.

"Questo governo sta lavorando per contrastare l’immigrazione clandestina, bloccando le partenze e migliorando i rapporti con i Paesi di provenienza e di transito. Grazie anche al lavoro del sottosegretario Molteni, a settembre arriveranno i nuovi decreti che prevedono procedure più rapide per le espulsioni e una stretta per allontanare facilmente i soggetti pericolosi", conclude l'esponente della Lega.