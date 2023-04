Roma, 11 apr. (askanews) – Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale a seguito dell’eccezionale incremento dei flussi di persone migranti attraverso le rotte del Mediterraneo. Su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, avrà una durata di sei mesi.

Dall’inizio dell’anno sono arrivati in Italia 31.292 migranti, quasi quattro volte e mezzo in più rispetto agli arrivi dello stesso periodo del 2021. Solo in cinque giorni, dal 7 aprile scorso, sono stati registrati 3.002 arrivi di cui 1.389 nella sola giornata di Pasqua. I minori non accompagnati arrivati nel nostro paese sono, ad oggi, 3.038.

Migranti, Cdm dichiara lo stato di emergenza nazionale

