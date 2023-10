Migranti: Ceccardi (Lega), 'con sinistra al potere, Ue non risolverà mai problema'

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Pochi giorni fa una giudice italiana ha rilasciato tre irregolari tunisini da un centro per il rimpatrio sostenendo che quei trattenimenti contrastano con le norme europee. Questa giudice condivideva sui social raccolte firme per sfiduciare Salvini e perché l&...

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – "Pochi giorni fa una giudice italiana ha rilasciato tre irregolari tunisini da un centro per il rimpatrio sostenendo che quei trattenimenti contrastano con le norme europee. Questa giudice condivideva sui social raccolte firme per sfiduciare Salvini e perché l’Europa aprisse le porte ai migranti pagandogli direttamente i biglietti aerei per portarli qua. Non bastavano le norme Ue inefficaci: a questa folle ideologia si aggiungono anche i giudici italiani politicizzati. La difesa dei confini e dei nostri cittadini è una battaglia di civiltà che solo la Lega sta combattendo fino in fondo". Così Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega, intervenendo durante la sessione plenaria del Parlamento europeo.

"Il nostro governo – continua – deve capire che l’Ue non risolverà mai il problema: questa Europa è schiava delle sinistre che distruggono la nostra economia e favoriscono l’invasione. Il governo ha dato fiducia all’Europa, ma siamo stati traditi". "La soluzione sono le elezioni europee del 2024: solo se il centrodestra vincerà e governerà compatto, senza l’abbraccio mortale della sinistra, cambieranno le cose", conclude Ceccardi.