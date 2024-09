Migranti, Ceccardi (Lega): irregolari non vanno fatti partire

Roma, 17 set. (askanews) - "Al processo Open Arms in corso a Palermo, la pubblica accusa ha chiesto sei anni di carcere per il vicepremier e ministro italiano Matteo Salvini, che nel 2018-2019 difese i confini dell'Italia e la sicurezza degli italiani bloccando gli sbarchi dei clandestini. Nella sua...

Roma, 17 set. (askanews) – “Al processo Open Arms in corso a Palermo, la pubblica accusa ha chiesto sei anni di carcere per il vicepremier e ministro italiano Matteo Salvini, che nel 2018-2019 difese i confini dell’Italia e la sicurezza degli italiani bloccando gli sbarchi dei clandestini. Nella sua requisitoria il pubblico ministero ha detto che anche i terroristi e i trafficanti di uomini vanno fatti sbarcare. Un’opinione folle che la sinistra europea, le ong e le onlus immigrazioniste condividono appieno. Ma vadano a dirlo alle famiglie delle vittime dell’attentato di Solingen che hanno visto i loro cari morire, alle quali esprimo la totale vicinanza e solidarietà mia e di tutto il gruppo dei Patrioti per l’Europa. Vadano a dirlo alle famiglie delle vittime di tutti gli altri attentati di matrice islamista che hanno insanguinato le nostre nazioni europee. Gli immigrati irregolari, tra i quali si nascondono terroristi e trafficanti, non vanno fatti partire e l’Europa deve facilitarne i rimpatri, non complicare la vita agli Stati che vogliono farlo! Lasciate libere le nazioni di difendere i propri confini, lasciate che i popoli europei vivano in sicurezza, preservino la propria identità e conservino le proprie radici”.

Così l’europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi intervenendo nel corso dell’assemblea plenaria in corso a Strasburgo, al dibattito sulla ‘necessità di prevenire minacce alla sicurezza come l’attacco di Soligen’.