Migranti: Cecchetti (Lega), 'su Catania ridicolo tentativo distrazione di massa da sinistra'

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "C’è un magistrato che mette like a post con insulti a un ministro, che appare in un video di una manifestazione in cui i partecipanti urlano ‘assassini’ in faccia alla polizia, tuttavia apprendiamo che questo magistrato rimarrà al suo ...

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – "C’è un magistrato che mette like a post con insulti a un ministro, che appare in un video di una manifestazione in cui i partecipanti urlano ‘assassini’ in faccia alla polizia, tuttavia apprendiamo che questo magistrato rimarrà al suo posto nel tribunale di Catania. E intanto qualcuno in modo ridicolo cerca di spostare l’attenzione altrove. Ora basta. Serve serietà. Cos’altro deve accadere per suggerire le dimissioni?". Lo dichiara il deputato della Lega, segretario d’aula alla Camera e coordinatore della Lega Lombarda Salvini Premier, Fabrizio Cecchetti.