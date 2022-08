Migranti: Centinaio, 'tuteleremo Italia in Ue come fanno Spagna e Francia'

Milano, 20 ago. (Adnkronos) – Nessun timore per l'Europa, né per lo spread o per i mercati, ma la vittoria del centrodestra vorrà dire rivedere le politiche comuni sull'immigrazione. Lo spiega all'Adnkronos il senatore ed ex ministro della Lega Gian Marco Centinaio.

"Se gli italiani hanno la spada di Damocle che se vince il centrodestra Bruxelles ci punisce, la domanda che mi faccio è quando governava il centrosinistra, penso a Renzi, Letta o Gentiloni, cosa abbiamo portato a casa di positivo dall'Europa?", sottolinea.

"Io mi ricordo tante strette di mano e sorrisoni, ma poi l'Europa non ci ha agevolato, in primis sul tema immigrazione" spiega il candidato all'uninominale al Senato in Lombardia. "La Spagna e il Portogallo tengono bloccati i confini, la Francia blocca gli immigrati a Ventimiglia, Malta li manda a noi, sull'immigrazione altri Paesi si 'tutelano' perché noi non possiamo neanche proporlo?" conclude il candidato Centinaio, il quale si augura una vittoria "ampia" del centrodestra il prossimo 25 settembre.