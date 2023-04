Migranti: centrodestra, 'sub-emendamento su protezione speciale, stop sanatorie'

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “La maggioranza sulla protezione speciale ha depositato in Commissione un unico sub-emendamento. Il nostro obiettivo comune è quello di evitare che le giuste necessità di proteggere stranieri perseguitati nei loro Paesi si trasformino, come è accaduto col governo giallo-rosso e col ministro Lamorgese, in sanatorie di fatto per tutti i clandestini che arrivano in Italia. L'idea che chiunque possa prima o poi ottenere un permesso di soggiorno ha indubbiamente favorito le partenze. In queste settimane abbiamo lavorato uniti e compatti a sostegno del governo per apportare migliorie al decreto, così che possa essere convertito con il testo più efficace possibile”. Lo dichiarano i firmatari del sub-emendamento Daisy Pirovano (Lega), Marco Lisei (Fdi) e Maurizio Gasparri (Fi).