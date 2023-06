Migranti: Ciani, 'basta chiudere gli occhi dinanzi alle stragi'

Roma, 15 giu (Adnkronos) - "Quella consumata oggi dinanzi alle coste greche potrebbe rivelarsi come una delle più gravi tragedie del Mediterraneo. Mentre si accendono i riflettori ad intermittenza sui migranti e le politiche migratorie, le persone continuano a morire. Basta chiudere gli ...

Roma, 15 giu (Adnkronos) – "Quella consumata oggi dinanzi alle coste greche potrebbe rivelarsi come una delle più gravi tragedie del Mediterraneo. Mentre si accendono i riflettori ad intermittenza sui migranti e le politiche migratorie, le persone continuano a morire. Basta chiudere gli occhi e strumentalizzare questo fenomeno epocale". Lo dice il deputato e segretario di Demos Paolo Ciani commentando il naufragio dinanzi alle coste greche.

"Invece di complicare l’intervento e criminalizzare chi salva vite in mare, si decida come intervenire anche in termini europei, sul salvataggio di vite umane. La vita dei migranti vale quanto la nostra”, aggiunge Ciani.