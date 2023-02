Migranti: Ciani (Demos), 'chi salva vite in mare è un eroe non va ostacolato o punito'

Migranti: Ciani (Demos), 'chi salva vite in mare è un eroe non va...

Roma, 14 feb (Adnkronos) – "Siamo al paradosso: il Governo dichiara 'urgente' un decreto che complica nei fatti il salvataggio delle persone in mare, e paragona le ong ai trafficanti di persone.

Questo è gravissimo". Lo ha detto il deputato Paolo Ciani, segretario dei Demos, a margine della discussione sul decreto Ong alla Camera.

"Occorre cambiare la narrazione delle migrazioni fatta da una certa parte politica, che ha provato a disumanizzare la vita dei migranti, parlandone con tale disprezzo che nel tempo si sia arrivati a pensare che qualcuno possa morire in mare senza che noi ce ne dobbiamo preoccupare più di tanto.

Papa Francesco l'ha chiamata la globalizzazione dell'indifferenza e noi dobbiamo opporci a questo, non possiamo e non dobbiamo abituarci al dolore altrui", ha continuato Ciani.

"Ma chi salva una vita è un eroe e non va ostacolato o peggio punito come vuole questo decreto del Governo. Il mio dissenso su questo provvedimento è totale, non è ne urgente ne in linea con la sfida dell'accoglienza e integrazione dei migranti in Italia. Occorre garantire la protezione dei diritti umani e della sicurezza delle persone in fuga da guerre e persecuzioni", ha concluso Ciani.