Migranti: Ciani (Demos), 'subito chiarezza su fallimento del patto con Albania'

Roma, 18 ott (Adnkronos) – "Gli ‘esperimenti’ non si fanno sugli esseri umani, tantomeno su quelli vulnerabili. Quando il governo ha iniziato a prospettare il nuovo monumento al sovranismo, abbiamo subito protestato e messo in guardia tutti che non avrebbe rispettato le norme di uno Stato democratico che si fonda sulla Costituzione". Lo dice il segretario di Demos Paolo Ciani, vice capogruppo Pd-Id alla Camera, che ieri era in Albania nei centri per migranti di Djader e Shengin.

"Ieri durante la visita fatta nel nuovo cpr di Gjader in Albania (nuovi ‘territori d’oltremare’) ho potuto parlare con 4 dei 12 migranti che sono trattenuti presso questa struttura. È parsa subito chiara la condizione di fragilità di queste persone -prosegue-. Ed è apparso subito evidente che qualcosa non ha funzionato nel ‘modello’ che si sta sbandierando in giro: se 1100 migranti sono stati portati a Lampedusa e 16 in Albania; se di questi 4 sono stati riportati subito in Italia; se oggi il tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento per gli altri 12 e tutti dovranno essere condotti in Italia… appare evidente che il problema non sono la sinistra o i giudici!".

"Il Governo renda subito conto agli italiani della sostenibilità umana ed economica di questo patto sui migranti con l'Albania che nella sua prima applicazione, ha fallito sotto tutti i punti di vista", conclude Ciani.