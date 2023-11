Migranti: Ciani, 'necessario passo indietro governo, obbligatorio Ddl ratifica in Parlamento'

Roma, 21 nov (Adnkronos) - "Dopo giorni in cui diversi esponenti del governo e della maggioranza sono andati a raccontare in giro che il Protocollo con l’Albania potesse essere applicato senza passaggio parlamentare, oggi il ministro Tajani annuncia in Aula che ci sarà un Ddl di ra...

Roma, 21 nov (Adnkronos) – "Dopo giorni in cui diversi esponenti del governo e della maggioranza sono andati a raccontare in giro che il Protocollo con l’Albania potesse essere applicato senza passaggio parlamentare, oggi il ministro Tajani annuncia in Aula che ci sarà un Ddl di ratifica. È un passo indietro obbligato, perché previsto dall’art. 80 della Costituzione”. Lo dice il vice capogruppo Pd-Idp, segretario di Demos, Paolo Ciani.

"Non entro oggi sul contenuto dell’accordo, che presenta molti punti problematici ed oscuri emersi anche dalle comunicazioni odierne: ci sarà tempo per farlo. Oggi quello che mi preme sottolineare è che nonostante la volontà di farne a meno, il Governo ha dovuto accettare che il confronto parlamentare ci sarà: in quella fase dimostreremo gli aspetti di incostituzionalità e di fallimento di tale accordo”, conclude Ciani.