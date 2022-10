Migranti: Ciriani, 'bene Piantedosi, missione Sophia unica strada'

Roma, 26 ott (Adnkronos) – "Quando noi parlavamo del blocco navale, parlavamo esattamente di un accordo internazionale per bloccare le partenze dalle coste dell'Africa in collaborazione con i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, d’intesa con le nostre forze armate. Perché l'unica strada per evitare le stragi e le partenze è creare degli hub in Libia, in Marocco e in Tunisia.

Il prefetto Piantedosi, ministro degli Interni, si sta muovendo su questa linea". Lo ha detto Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento, a 24 Mattino su Radio 24.