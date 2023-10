Migranti: contatti Roma-Berlino su caso fondi a ong, ipotesi bilaterale con Scholz a Granada**

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – "Ci sono contatti per trovare una soluzione" dopo il braccio di ferro Roma-Berlino sui finanziamenti tedeschi alle ong e il conseguente impasse sul Patto europeo per le migrazioni e l'asilo. L'ipotesi di un bilaterale tra il Cancelliere Olaf Scholz e la premier Giorgia Meloni al vertice di Granada c'è, ma attualmente "non è in agenda, dipende anche dall'esito dei contatti" tra le due diplomazie. Lo spiegano fonti diplomatiche italiane, precisando che tra i due paesi "non c'è nessuna crisi in atto: anche con la Francia si scriveva di crisi e poi di rapporti idilliaci, non si tratta né dell'uno né dell'altro", puntualizzano le stesse fonti.