Migranti, Conte a Lampedusa: qui come a Cutro Meloni fa passerelle

Roma, 20 set. (askanews) – “Come prima cosa, il presidente del Consiglio ha una responsabilità particolare, innanzitutto il dovere della trasparenza e della verità. Quindi smettiamola con le bolle, con i bluff comunicativi. Ogni volta che c’è una pressione, ogni volta che c’è una situazione che rende inevitabile un passaggio del presidente del Consiglio, diventa una passerella e un ennesimo bluff. Dappertutto, l’abbiamo già visto: vale per la Romagna, vale per Cutro, vale per Lampedusa da ultimo. E ogni volta un decreto, che non contiene nessuna soluzione”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nel corso di un punto stampa presso il poliambulatorio di Lampedusa.