Migranti: Conte, 'c'è chi fa propaganda e chi vuole accoglienza che si ferma allo sbarco'**

Roma, 28 set. (Adnkronos) – "Abbiamo un governo che, quando si riaccendono i fari dell'opinione pubblica sul disastro che hanno combinato sul fronte dell'immigrazione, non fa altro che adottare un nuovo decreto, e ogni volta è un nuovo spot pubblicitario che non risolve affatto". Lo ha detto Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, parlando con i giornalisti fuori da Montecitorio.

"Anche quest'ultimo intervento cosa fa? Vogliono creare nuovi centri per la permanenza e per i rimpatri, ma le regioni ovviamente si oppongono e non vogliono che l'Italia venga certificata agli occhi europei come un hotspot europeo. Inoltre – ha proseguito il leader pentastellato -, vogliono rendere ancora più spediti gli ordini di espulsione, ma non equivalgono ai rimpatri. Questa è una presa in giro, loro possono fare anche più facilmente nuovi ordini di espulsione, ma il problema nostro sono le persone che rimangono qui sul nostro territorio, che non ne hanno titolo, e dilagano nelle nostre periferie, e non certo nei quartieri residenziali dove si alimentano i salotti tv, dove tutti parlano di immigrazione".

"C'è chi fa propaganda e chi, invece, vorrebbe oppure un'accoglienza che si ferma soltanto allo sbarco, perché il giorno dopo volge la testa dall'altra parte non curandosi della sorte di queste persone disperato che rimangono in Italia", ha concluso Conte.