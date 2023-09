Migranti: Conte, 'Lega ha scoperto autrice complotto, è Meloni'**

Roma, 14 set. (Adnkronos) - "La Lega oggi ha scoperto l’autrice del 'complotto' sui migranti: Giorgia Meloni!". Lo scrive su X Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, riproponendo le frasi di Matteo Salvini su 'una guerra in atto contro l'Italia' s...

Roma, 14 set. (Adnkronos) – "La Lega oggi ha scoperto l’autrice del 'complotto' sui migranti: Giorgia Meloni!". Lo scrive su X Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, riproponendo le frasi di Matteo Salvini su 'una guerra in atto contro l'Italia' sulla questione migranti e le parole di Andrea Crippa, vicesegretario della Lega, che invece ha spiegato che 'la via diplomatica di Meloni non ha funzionato'.