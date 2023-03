Migranti: Conte, 'Meloni in pompa magna a Cutro ma disinformata su fatti, disonorevole'**

Roma, 10 mar. (Adnkronos) – "Suggerisco alla Presidente Meloni di rivedere questo estratto della sua conferenza di ieri, curato da Fanpage: si renderebbe conto che non sono le richieste di chiarimenti ma la sua superficialità e confusione a offuscare l'immagine del nostro Paese". Così Giuseppe Conte su twitter postando un video sulla conferenza stampa ieri a Cutro dopo il Cdm.

"Ha annunciato una caccia per decreto agli scafisti "per tutto il globo terracqueo" (proprio così) quando a largo di Cutro non siamo riusciti nemmeno a raggiungere una barca che a bordo aveva scafisti e a salvare 72 persone". Sottolinea il leader M5S: "Non ci ha spiegato ancora il perché di quanto accaduto, ha confuso la dinamica degli eventi, non è neppure sembrata informata sul fatto che la Guardia di finanza sia uscita in mare prima del naufragio e non dopo come ha detto in conferenza stampa".

"È arrogante, offensivo e disonorevole che il Governo si presenti sul luogo di una tragedia in pompa magna senza che il Presidente del Consiglio abbia approfondito preventivamente le circostanze di fatto, in modo da fornire i doverosi chiarimenti".