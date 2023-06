Migranti: Conte, 'passi avanti dove sono? Ricette Meloni irrealizzabili'**

Roma, 11 giu. (Adnkronos) - "Il problema della Tunisia è serio e non è qualche visita della Meloni che potrà risolverlo. La Meloni deve comprendere, lo dico con rispetto, che un premier non è più all'opposizione dove si lanciano slogan indimostrati, tanto...

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – "Il problema della Tunisia è serio e non è qualche visita della Meloni che potrà risolverlo. La Meloni deve comprendere, lo dico con rispetto, che un premier non è più all'opposizione dove si lanciano slogan indimostrati, tanto è vero che le giravolte sono già tantissime". Così Giuseppe Conte al Forum in Masseria intervistato da Bruno Vespa.

"L'accordo" siglato in Ue sui migranti "viene incontro alle istanze di paesi come la Germania, l'Olanda, la Svezia che temono i movimenti secondari. I migranti che vengono da noi, vanno per la stragrande maggioranza in altri Paesi". E poi, i "paesi terzi. Non si scherza con i trattati internazionali. Si possono portare persone in un paese solo se c'è una connessione oggettive e solo se sono disponibili. Quindi chiedo: dove sono i passi avanti? Il governo stia attento a non descrivere una realtà troppo edulcorata…". Per Conte "la verità è che il blocco navale non si può fare ma Meloni è stata votata per quello e invece abbiamo quattro volte i migranti dello scorso anno".