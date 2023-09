Migranti: Conte, 'politiche governo fallimentari, Meloni col cerino in mano'**

Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Le politiche migratorie di Giorgia Meloni sono fallimentari: gli sbarchi raddoppiano, Lampedusa è al collasso, l’accordo con la Tunisia si sta rivelando un flop. In Europa Giorgia Meloni rimane con il cerino in mano, dilaniata dalle sue stesse ambiguit&...

Roma, 14 set. (Adnkronos) – "Le politiche migratorie di Giorgia Meloni sono fallimentari: gli sbarchi raddoppiano, Lampedusa è al collasso, l’accordo con la Tunisia si sta rivelando un flop. In Europa Giorgia Meloni rimane con il cerino in mano, dilaniata dalle sue stesse ambiguità. Francia e Germania ci voltano le spalle, e sbagliano. Ma sbaglia anche Meloni che ha difeso gli amici polacchi e ungheresi che non accettano la redistribuzione dei migranti". Così il leader del M5S Giuseppe Conte in un post su Facebook correlato da un video in cui attacca la premier: da lei "slogan e zero soluzioni".